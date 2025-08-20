Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Obzor
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Obzor, Bulgaria

bienes raíces comerciales
6
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 2 863 m² en Obzor, Bulgaria
Hotel 2 863 m²
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 21
Área 2 863 m²
Descripción del objeto: Venta: hotel-restaurante en el centro de Sofía, situado en Obzor, a …
$1,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir