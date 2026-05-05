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Áticos con Terraza en Venta Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
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1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2 сану🚪 🌿 📩 - органи
$285,602
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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