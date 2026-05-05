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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
ANTONIA: Increíble apartamento de dos niveles con enormes terrazas!Ponemos a su atención un …
$121,364
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Bulgarian Expert
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Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
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con Piscina
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De lujo
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