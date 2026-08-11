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Propiedades residenciales en venta en Montana, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Montana, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Montana, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 450 m²
Bestay Property presents a dream home near nature, representing a beautiful family house (ma…
$851,084
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Parámetros de las propiedades en Montana, Bulgaria

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