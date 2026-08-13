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Propiedades residenciales en venta en Kyustendil, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa en Kyustendil, Bulgaria
Casa
Kyustendil, Bulgaria
Área 350 m²
Gazifirana    • Tukhla • From the garage • Internet entry • Breed • Saniran
$177,717
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