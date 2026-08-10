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Propiedades residenciales en venta en Kubrat, Bulgaria

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2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Kubrat, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Kubrat, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer a la venta esta casa de 2 dormitorios, con parcela d…
$101,714
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 8 habitaciones en Kubrat, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Kubrat, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer a la venta esta casa de 3 dormitorios, con parcela d…
$78,650
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IBG REAL ESTATES LTD
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