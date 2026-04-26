Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Krushari
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Krushari, Bulgaria

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Aleksandria, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Aleksandria, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia con una gran propiedad en …
$46,888
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Krushari, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir