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Propiedades residenciales en venta en Kovachevtsi, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Kovachevtsi, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kovachevtsi, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 260 m²
$173,069
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