Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Kostinbrod
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kostinbrod, Bulgaria

;
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Kostinbrod, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kostinbrod, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$40,022
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kostinbrod, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir