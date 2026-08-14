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Casas en Venta en Kavarna, Bulgaria

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3 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Hadji Dimitar, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Hadji Dimitar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una vivienda unifamiliar, totalmente reformada en venta en…
$114,225
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Villa en Bojurets, Bulgaria
Villa
Bojurets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una villa única de nueva construcción construida con lo…
$708,425
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Rakovski, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Rakovski, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 3
Venta es una casa con 150 metros cuadrados. m. de superficie habitable situada en una parcel…
$215,350
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
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Parámetros de las propiedades en Kavarna, Bulgaria

Baratos
De lujo
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