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Locales comerciales en venta en Kameno, Bulgaria

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Propiedad comercial 10 000 m² en Krastina, Bulgaria
Propiedad comercial 10 000 m²
Krastina, Bulgaria
Área 10 000 m²
Piso -1
#21366373 Ofrecemos a la venta una parcela de tierra con un plan aprobado para la construcci…
$269,411
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