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Propiedades residenciales en venta en Kalofer, Bulgaria

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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Kalofer, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Kalofer, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 450 m²
"SQARE" agency has available for it's clients and colleagues: Sunny,spacious and cozy vil…
$27,119
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