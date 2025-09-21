Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Kableshkovo
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Kableshkovo, Bulgaria

bienes raíces comerciales
6
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 210 m² en Kableshkovo, Bulgaria
Hotel 210 m²
Kableshkovo, Bulgaria
Área 210 m²
Descripción del objeto: ¡Excelente! Ofrecemos para la venta una casa grande y hermosa totalm…
$328,535
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir