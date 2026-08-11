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Propiedades residenciales en venta en Harmanli, Bulgaria

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2 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Harmanli, Bulgaria
Villa 10 habitaciones
Harmanli, Bulgaria
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Discounted price of 175000 euro! Do not miss this wonderful Guest house in Sakar Mountain!!!…
$176,234
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Casa 6 habitaciones en Izvorovo, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Izvorovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
$83,486
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Parámetros de las propiedades en Harmanli, Bulgaria

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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