Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Dolni Chiflik
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Dolni Chiflik, Bulgaria

;
apartamentos
10
10 propiedades total found
Apartamento en Novo Oriahovo, Bulgaria
Apartamento
Novo Oriahovo, Bulgaria
Área 14 121 m²
Parcela de desarrollo Sólo 80 Metros de la playa (Long Beach Resort) IBG Real Estates se com…
$961,028
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 2 habitaciones en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/4
🌲 Eco-Leisure and Exclusive: Apartment at HUNTER'S BEACH, ShkorpilovtsyOfrecemos a la venta …
$97,691
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Apartamento 2 habitaciones en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso y elegante apartamento de un dormitorio en el complejo "Eco Park Hunt…
$83,000
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Área 39 m²
Un moderno complejo turístico cerca de la playa más espaciosa de arena en la costa búlgara e…
$61,668
Dejar una solicitud
Apartamento en Yunets, Bulgaria
Apartamento
Yunets, Bulgaria
Casa moderna de nueva construcción a 40 km de la ciudad de Varna.Ventajas- Un lugar tranquil…
$383,666
Dejar una solicitud
Apartamento en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Área 38 m²
Un nuevo complejo residencial en el pueblo de Shkorpilovtsi, a 40 km al sur de la ciudad de …
$49,225
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Área 4 700 m²
Una parcela de 4.700 metros cuadrados en el pueblo de Shkorpilovtsi, cerca del mar.Se encuen…
$287,649
Dejar una solicitud
Apartamento en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Presentamos a su atención un sitio con un proyecto para un edificio residencial en la orilla…
$612,018
Dejar una solicitud
Apartamento en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Centro de recreación equipado-camping cerca de la costa del mar, pueblo resort Shkorpilovtsi…
$423,509
Dejar una solicitud
Apartamento en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Área 9 860 m²
Una parcela de terreno con una superficie de 6.000 metros cuadrados, con un proyecto para un…
$2,45M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Dolni Chiflik, Bulgaria

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir