Hoteles en venta en Chernomorets, Bulgaria

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Hotel 210 m² en Chernomorets, Bulgaria
Hotel 210 m²
Chernomorets, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Description of object: We are offering a large house in Chernomorets for sale, located only …
$233,766
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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