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Locales comerciales en venta en Byala, Bulgaria

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5 propiedades total found
Hotel 150 m² en Byala, Bulgaria
Hotel 150 m²
Byala, Bulgaria
Área 150 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa de dos pisos de nueva construcción en una zona tra…
$296,819
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Propiedad comercial 4 490 m² en Popovich, Bulgaria
Propiedad comercial 4 490 m²
Popovich, Bulgaria
Área 4 490 m²
ID 32001580 Precio: 69.900 eurosUbicación: S. Popovich, total. Byala, la región. Varna Super…
$80,685
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Propiedad comercial 2 303 m² en Byala, Bulgaria
Propiedad comercial 2 303 m²
Byala, Bulgaria
Área 2 303 m²
Ofrecemos a la venta una tierra única para la construcción en la ciudad de Byala, a 50 m del…
$346,286
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 100 m² en Byala, Bulgaria
Propiedad comercial 1 100 m²
Byala, Bulgaria
Área 1 100 m²
#31201284Una parcela de tierra se ofrece en una parcela de tierra, a 900 m. del mar.Ubicació…
$105,040
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Propiedad comercial 500 m² en Popovich, Bulgaria
Propiedad comercial 500 m²
Popovich, Bulgaria
Área 500 m²
Piso 1/1
ID 33715870 Precio: 19.000 eurosUbicación: S.Popovich, comúnmente. Byala, la regiónVarna Sup…
$21,931
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