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Casas de campo en la montaña en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Casa de campo 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
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Casa de campo 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Exclusiva!Nuevas casas de media madera con vistas panorámicas al mar y a la montaña, en la p…
$242,739
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

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