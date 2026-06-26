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Casas de campo con piscina en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Casa de campo 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa de campo 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa de élite con chimenea y terraza: VICTORIA RESIDENCES (Sarafovo/Morning)Le ofrecemos u…
$441,243
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