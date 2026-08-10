Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Borovo
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Borovo, Bulgaria

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Ekzarh Iosif, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Ekzarh Iosif, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta propiedad rural, situada en un pintoresco y muy…
$14,614
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Borovo, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir