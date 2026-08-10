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Propiedades residenciales en venta en Borovo, Bulgaria

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2 propiedades total found
Apartamento 8 habitaciones en Ekzarh Iosif, Bulgaria
Apartamento 8 habitaciones
Ekzarh Iosif, Bulgaria
Habitaciones 8
Área 1 400 m²
Piso 3/3
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta propiedad, situada en un pintoresco y bien orga…
$97,921
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IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Ekzarh Iosif, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Ekzarh Iosif, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta propiedad rural, situada en un pintoresco y muy…
$14,614
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IBG REAL ESTATES LTD
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