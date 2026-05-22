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Apartamentos con garaje en venta en Blagoevgrad, Bulgaria

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Bansko
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Apartamento 2 habitaciones en Bansko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Bansko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 5
Apartamento 1+1 con una superficie de 65.59 metros cuadrados en la 3a planta en un complejo …
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Tipos de propiedades en Blagoevgrad

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Blagoevgrad, Bulgaria

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