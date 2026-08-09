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Apartamentos en venta en Blagoevgrad, Bulgaria

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Bansko
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10 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Bansko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Bansko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Este apartamento de una habitación está situado en el complejo del Palacio de Vihren, junto …
$41,221
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Apartamento 2 habitaciones en Bansko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Bansko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 5
Apartamento 1+1 con una superficie de 65.59 metros cuadrados en la 3a planta en un complejo …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Mesta, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Mesta, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas a la montaña en el …
$106,030
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Bansko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Bansko, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 86 m²
Descripción del objeto: Amplio apartamento de tres habitaciones con vistas a la montaña en e…
$128,463
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Razlog, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Razlog, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 143 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$184,408
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Apartamento 3 habitaciones en Bansko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Bansko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Prepare to become a modern holiday home, filled with luxury and practicality. Today, this ho…
$229,967
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Apartamento en Bansko, Bulgaria
Apartamento
Bansko, Bulgaria
Apartamento amueblado con 1 dormitorio en un complejo de lujo con una ubicación ideal en la …
$71,531
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Apartamento 1 habitación en Razlog, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Razlog, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 55 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$70,509
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Apartamento en Bansko, Bulgaria
Apartamento
Bansko, Bulgaria
Área 54 m²
El complejo residencial, que opera todo el año, se encuentra en una de las montañas más bell…
$77,189
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Apartamento 2 habitaciones en Bansko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Bansko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
$71,391
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Tipos de propiedades en Blagoevgrad

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Blagoevgrad, Bulgaria

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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