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Casas en Venta en Bankia, Bulgaria

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Bankya, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Bankya, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 200 m²
$267,403
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Casa grande 7 habitaciones en Sofia City, Bulgaria
Casa grande 7 habitaciones
Sofia City, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Casa Moderna En Venta, Bankya, SofíaBestay Property presenta una casa con arquitectura moder…
$799,688
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Parámetros de las propiedades en Bankia, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
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De lujo
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