Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Bankia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bankia, Bulgaria

;
Bankya
3
4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Bankya, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Bankya, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 200 m²
$267,403
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bankya, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Bankya, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 6
complex " Viskyar " - Comfort and Prestige modern, audi -fascinating workpiece " Viskyar…
$195,833
Dejar una solicitud
Casa grande 7 habitaciones en Sofia City, Bulgaria
Casa grande 7 habitaciones
Sofia City, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Casa Moderna En Venta, Bankya, SofíaBestay Property presenta una casa con arquitectura moder…
$799,688
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Bankya, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Bankya, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
ABOUT THE PROJECT Evergreen Bankya is a boutique residential complex that blends a peacef…
$271,848
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bankia, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir