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Villas en venta en Aheloy, Bulgaria

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Villa en Aheloy, Bulgaria
Villa
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: En venta se encuentra una casa independiente de 4 habitaciones en el…
$127,829
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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