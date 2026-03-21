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ООО "Витаем"

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Nuestros agentes en el mundo
Ila Davydov
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Agencias cercanas
Час пик
Belarús, Minsk
Propiedades residenciales 136 Bienes raíces comerciales 40 Alquiler a largo plazo 42 Parcelas 48
Esto es lo que necesitas saber de nosotros: La agencia inmobiliaria Chas-Pik (Rush-Hour) está, ante todo, hecha de personas que respetan y aman su trabajo. Por supuesto, es importante que el equipo comenzó a formar en 1995 y la propia marca Chas-Pik tiene más de 20 años. Hemos pasado por muc…
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7 этажей
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Propiedades residenciales 529 Bienes raíces comerciales 76 Alquiler a largo plazo 13 Parcelas 46
Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на все…
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ООО "Добрые Мысли"
Belarús, Minsk
Propiedades residenciales 9 Bienes raíces comerciales 1
Bien. Pensamientos agencia inmobiliaria fue fundada por un equipo de profesionales de mente similar. Cada uno de nosotros tiene experiencia inmobiliaria propia que hemos combinado para formar a los clientes una percepción positiva de un inmobiliaria. Al proporcionar servicios inmobiliarios …
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ВСП недвижимость
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2008
Propiedades residenciales 58 Bienes raíces comerciales 8 Alquiler a largo plazo 13 Parcelas 5
La agencia inmobiliaria “ WSP ” es su guardián de la tranquilidad. Hay muchas agencias que brindan servicios de transacciones de apartamentos en Minsk. Pero somos los únicos que le ofrecemos vender, comprar o intercambiar primero, y solo después de pagar el servicio. Cada objeto en el catálo…
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ООО"Твой Маёнтак"
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 78 Bienes raíces comerciales 14 Alquiler a largo plazo 8 Parcelas 1
OOO Your Maentak se estableció en noviembre de 2016 y durante este tiempo ya se ha convertido en un hogar para sus agentes inmobiliarios profesionales y agentes inmobiliarios. La administración de la compañía tiene más de 10 años de experiencia en bienes raíces. Aunque la compañía todavía es…
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