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Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)

Montenegro, Municipio de Budva
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2012
En la plataforma
En la plataforma
5 años 8 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Crnogorski
Sobre la agencia
El Monte-Life Agency has a 10-year experience in the real estate market of Montenegro. Tenemos una extensa base de datos de propiedades en todo el país: apartamentos de estudio, casas, alojamiento de alta gama, hoteles, villas boutique, proyectos de inversión y obras de construcción. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de una transacción, asistimos con documentación legal y obteniendo un permiso de residencia. Montenegro es un país con enorme potencial. Comprar bienes raíces aquí no es sólo una gran inversión, sino también una oportunidad para un ingreso de alquiler estable. ¡Seremos felices de tenerte como nuestro cliente!
Servicios
Proporcionamos a nuestros clientes un apoyo complejo de seguimiento a cada paso del proceso. ¡Los términos más favorables de las transacciones inmobiliarias! Soporte jurídico completo y asesoramiento sobre la compra, venta, registro y alquiler de inmovibles. Asistencia para obtener un permiso de residencia permanente o temporal en Montenegro. Soporte legal y notarial a su servicio.
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