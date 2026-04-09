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Adria Stone

Montenegro, Budva
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Agencia inmobiliaria
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5 años 6 meses
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English, Русский, Crnogorski
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adriastone.com/
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Sobre la agencia

La experiencia de nuestros agentes, en las operaciones exitosas de la empresa en el mercado inmobiliario, nos permite ofrecer a los clientes un alto nivel de servicios que cumplan con las expectativas de los clientes más exigentes. La amplia gama cubierta de servicios de Adria Stone comienza con un enfoque personalizado para nuestro cliente cuando recibe la solicitud y dura incluso después de la firma del contrato y el mantenimiento de la propiedad. Nuestros aspectos más destacados son: Mercado inmobiliario bien investigado en Montenegro que nos distingue de los competidores y nos permite tener ofertas muy interesantes; Enfoque individual innovador para cada solicitud de nuestro cliente: su propiedad deseada existe, lo ayudaremos a encontrarla más rápido. Esto es lo que nos ayuda a ser una de las agencias más exitosas en Montenegro.

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