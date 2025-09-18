  1. Realting.com
LuckyFish

Belarús, Pliuski sielski Saviet
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
3 años 1 mes
Idiomas hablados
Русский
Página web
luckyfish.by/
Sobre la agencia

LuckyFish es un complejo rural en las orillas del lago Snuda.
Estamos ubicados en el Parque Nacional Braslav Lakes.

LuckyFish da la bienvenida a los huéspedes todo el año.

Tenemos todo para su cómodo descanso.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 23:34
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Belarús
Aleksey
Aleksey
2 propiedades
