Citizenship by Investment Program

El único programa Caribe CBI con acceso a visas de inversionista de Tratado E-2 a los Estados Unidos. Granada ofrece una poderosa combinación de movilidad global, acceso al mercado estadounidense y estilo de vida caribeño.
Cada compromiso comienza con una conversación confidencial y libre de obligaciones. Comparte tus objetivos y describiremos cómo Podemos ayudarle y su familia a alcanzar sus objetivos de movilidad global.
Qué esperar
Una conversación confidencial sin obligaciones con un asesor superior
Evaluación de los objetivos únicos de la familia yor
Panorama general de los programas y jurisdicciones pertinentes
Plazos de debate transparentes, costos y próximos pasos
Sin presión, sin venta difícil - sólo informado, orientación estratégica
Servicios complementarios: