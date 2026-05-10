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Citizenship by Investment Program

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Costos: de
$235,000
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Sobre el Programa de Inmigración

El único programa Caribe CBI con acceso a visas de inversionista de Tratado E-2 a los Estados Unidos. Granada ofrece una poderosa combinación de movilidad global, acceso al mercado estadounidense y estilo de vida caribeño.

Cada compromiso comienza con una conversación confidencial y libre de obligaciones. Comparte tus objetivos y describiremos cómo Podemos ayudarle y su familia a alcanzar sus objetivos de movilidad global.

Qué esperar

Una conversación confidencial sin obligaciones con un asesor superior

Evaluación de los objetivos únicos de la familia yor

Panorama general de los programas y jurisdicciones pertinentes

Plazos de debate transparentes, costos y próximos pasos

Sin presión, sin venta difícil - sólo informado, orientación estratégica

Servicios complementarios:

 

 

 

 

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 4 meses
Costos
Costos
de
$235,000
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
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6 meses
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