Villa OneOnly

Villas en Mauricio 🇲🇺



Ubicación: Belle Mare, costa este de Mauricio

Precio: 10,4 dólares – 13,6 millones de dólares

Propiedad: Libertad (propiedad total)



Formato único: villas bajo el legendario 5⭐ Hotel (40+ años de historia)



Medio ambiente propicio: vecinos – la élite mundial y las celebridades



Sólo 52 villas - exclusividad absoluta



Permiso de residencia automático para inversores y familias



Apoyo y servicios



🏡 Tipos de villa:



🌊 Villa de 6 dormitorios (opción superior)



Superficie: 758 m2



Parcela: hasta 2.973 m2



Primera línea, acceso directo a la playa



Piscina infinita con vistas al mar



6 dormitorios con baños



Terraza, garaje para 2 coches



13,6 millones de dólares



🌟 Villa de 5 dormitorios



Superficie: ~680 m2



Parcela: ~2,500 m2



Precio: desde $10,4 millones





🌿 Villa de 4 dormitorios



Superficie: ~580 m2



Parcela: ~2.000 m2



Precio: desde $8.5 millones



Arquitectura: Moderno Mauricio (techo de techo) o Contemporáneo (techo plano)

Diseño por Macbeth y SAOTA Architects



🏖 Infraestructura y servicios



5 restaurantes (Prime steak house, francés-creole cuisine, Pan-Asian Tapasake, restaurante de playa, etc.)



7 Colores Spa – un spa de lujo



Club Un gimnasio, yoga, spinning, Zumba



Deportes: tenis, paddle, mini golf, deportes acuáticos



Beach Club – Propietarios Sólo



Servicios para residentes:



Un transporte - coches de golf de las 24 horas



One Contact - Personal Concierge



Privilegios en todos los centros turísticos de un solo punto en todo el mundo



📈 Inversión atractiva



En marzo de 2025 vendió villa de 6 dormitorios por un récord de 13,6 millones de dólares



Pronóstico de crecimiento de costes: +5-8% anual



Programa de alquiler de One sola (opcional, sin obligación)



FREEHOLD (rare in Mauritius) + residencia permanente automática



✅ Pluses



Proyecto de vivienda privada



Máxima prestigio y estatus



Infraestructura lista del legendario hotel



Formato de propiedad completa rara (libertad)



⚠️ Cons



La mayoría de las villas ya han sido vendidas (opción limitada)



Precio de entrada alto (de 10,4 millones de dólares)



El proyecto todavía está en construcción - el tiempo de entrega es especificado por el desarrollador



📅 Accesibilidad



Proyecto en construcción



💡 Una sola Le Saint Géran es el nivel al que se comparan otros proyectos.

Ideal para inversores que buscan el máximo estatus, privacidad y valor.



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@RazumovskaRealEstate