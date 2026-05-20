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Villa OneOnly

Poste de Flacq VCA, Mauricio
de
$13,60M
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ETH
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USDT
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ID: 36748
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Mauricio
  • Región / estado
    Distrito de Flacq
  • Ciudad
    Poste de Flacq VCA

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

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Villas en Mauricio 🇲🇺

Ubicación: Belle Mare, costa este de Mauricio
Precio: 10,4 dólares – 13,6 millones de dólares
Propiedad: Libertad (propiedad total)

Formato único: villas bajo el legendario 5⭐ Hotel (40+ años de historia)

Medio ambiente propicio: vecinos – la élite mundial y las celebridades

Sólo 52 villas - exclusividad absoluta

Permiso de residencia automático para inversores y familias

Apoyo y servicios

🏡 Tipos de villa:

🌊 Villa de 6 dormitorios (opción superior)

Superficie: 758 m2

Parcela: hasta 2.973 m2

Primera línea, acceso directo a la playa

Piscina infinita con vistas al mar

6 dormitorios con baños

Terraza, garaje para 2 coches

13,6 millones de dólares

🌟 Villa de 5 dormitorios

Superficie: ~680 m2

Parcela: ~2,500 m2

Precio: desde $10,4 millones


🌿 Villa de 4 dormitorios

Superficie: ~580 m2

Parcela: ~2.000 m2

Precio: desde $8.5 millones

Arquitectura: Moderno Mauricio (techo de techo) o Contemporáneo (techo plano)
Diseño por Macbeth y SAOTA Architects

🏖 Infraestructura y servicios

5 restaurantes (Prime steak house, francés-creole cuisine, Pan-Asian Tapasake, restaurante de playa, etc.)

7 Colores Spa – un spa de lujo

Club Un gimnasio, yoga, spinning, Zumba

Deportes: tenis, paddle, mini golf, deportes acuáticos

Beach Club – Propietarios Sólo

Servicios para residentes:

Un transporte - coches de golf de las 24 horas

One Contact - Personal Concierge

Privilegios en todos los centros turísticos de un solo punto en todo el mundo

📈 Inversión atractiva

En marzo de 2025 vendió villa de 6 dormitorios por un récord de 13,6 millones de dólares

Pronóstico de crecimiento de costes: +5-8% anual

Programa de alquiler de One sola (opcional, sin obligación)

FREEHOLD (rare in Mauritius) + residencia permanente automática

✅ Pluses

Proyecto de vivienda privada

Máxima prestigio y estatus

Infraestructura lista del legendario hotel

Formato de propiedad completa rara (libertad)

⚠️ Cons

La mayoría de las villas ya han sido vendidas (opción limitada)

Precio de entrada alto (de 10,4 millones de dólares)

El proyecto todavía está en construcción - el tiempo de entrega es especificado por el desarrollador

📅 Accesibilidad

Proyecto en construcción

💡 Una sola Le Saint Géran es el nivel al que se comparan otros proyectos.
Ideal para inversores que buscan el máximo estatus, privacidad y valor.

Para la aclaración de la información escriba👇
@RazumovskaRealEstate

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 758.0
Precio por m², USD 17,942
Precio del apartamento, USD 13,60M

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Poste de Flacq VCA, Mauricio
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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Villa OneOnly
Poste de Flacq VCA, Mauricio
de
$13,60M
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