Villa OneOnly

Villas en Mauricio 🇲🇺
Ubicación: Belle Mare, costa este de Mauricio
Precio: 10,4 dólares – 13,6 millones de dólares
Propiedad: Libertad (propiedad total)
Formato único: villas bajo el legendario 5⭐ Hotel (40+ años de historia)
Medio ambiente propicio: vecinos – la élite mundial y las celebridades
Sólo 52 villas - exclusividad absoluta
Permiso de residencia automático para inversores y familias
Apoyo y servicios
🏡 Tipos de villa:
🌊 Villa de 6 dormitorios (opción superior)
Superficie: 758 m2
Parcela: hasta 2.973 m2
Primera línea, acceso directo a la playa
Piscina infinita con vistas al mar
6 dormitorios con baños
Terraza, garaje para 2 coches
13,6 millones de dólares
🌟 Villa de 5 dormitorios
Superficie: ~680 m2
Parcela: ~2,500 m2
Precio: desde $10,4 millones
🌿 Villa de 4 dormitorios
Superficie: ~580 m2
Parcela: ~2.000 m2
Precio: desde $8.5 millones
Arquitectura: Moderno Mauricio (techo de techo) o Contemporáneo (techo plano)
Diseño por Macbeth y SAOTA Architects
🏖 Infraestructura y servicios
5 restaurantes (Prime steak house, francés-creole cuisine, Pan-Asian Tapasake, restaurante de playa, etc.)
7 Colores Spa – un spa de lujo
Club Un gimnasio, yoga, spinning, Zumba
Deportes: tenis, paddle, mini golf, deportes acuáticos
Beach Club – Propietarios Sólo
Servicios para residentes:
Un transporte - coches de golf de las 24 horas
One Contact - Personal Concierge
Privilegios en todos los centros turísticos de un solo punto en todo el mundo
📈 Inversión atractiva
En marzo de 2025 vendió villa de 6 dormitorios por un récord de 13,6 millones de dólares
Pronóstico de crecimiento de costes: +5-8% anual
Programa de alquiler de One sola (opcional, sin obligación)
FREEHOLD (rare in Mauritius) + residencia permanente automática
✅ Pluses
Proyecto de vivienda privada
Máxima prestigio y estatus
Infraestructura lista del legendario hotel
Formato de propiedad completa rara (libertad)
⚠️ Cons
La mayoría de las villas ya han sido vendidas (opción limitada)
Precio de entrada alto (de 10,4 millones de dólares)
El proyecto todavía está en construcción - el tiempo de entrega es especificado por el desarrollador
📅 Accesibilidad
Proyecto en construcción
💡 Una sola Le Saint Géran es el nivel al que se comparan otros proyectos.
Ideal para inversores que buscan el máximo estatus, privacidad y valor.
Para la aclaración de la información escriba👇
@RazumovskaRealEstate