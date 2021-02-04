Casa club Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

Este es un edificio histórico en la zona de Clean Ponds,

36 apartamentos, incluyendo cuatro áticos

con chimeneas. Es un edificio acogedor ahora mismo.

experimentando una completa restauración, cuenta con comodidades

Exclusivamente para su clase:

vestíbulo con techos de 4,7 metros de altura;

jardín privado;

Clubhouse sólo para los residentes, ubicado en un histórico

Pabellones del siglo XIX con sala de estar

chimenea, gimnasio y niños

Playground y playroom.

El edificio está situado en la zona más atractiva de la zona, rodeado de tranquilas franjas históricas y a sólo 50 metros del famoso estanque. Hemos creado un espacio verdaderamente personal para nuestros residentes, un oasis de paz y confort en una bulliciosa metrópoli.

36 apartamentos en el edificio, incluyendo áticos;

dos o cuatro apartamentos por piso;

Todos los apartamentos tienen vistas a un tranquilo patio;

- jardín aislado;

- mejora del aislamiento de sonido;

Ascensores silenciosos y equipo.

A un lado de cada edificio residencial boutique hay un patio, sin mencionar uno que es tan hermoso paisaje y verde. El patio está escondido desde la vista de la calle y dividido en varias zonas. El jardín fue diseñado para mantener el jardín hermoso todo el año.

Fitness Center

parque infantil

Sala de juegos para niños

salón

Cuarto de almacenamiento de bicicletas

Apartamentos que van desde 114 metros cuadrados a un ático de 394 metros cuadrados. m.

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