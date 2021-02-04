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Casa club Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

Moscú, Rusia
de
$196,404
de
$17,228/m²
BTC
2.3361908
ETH
122.4497461
USDT
194 181.9476096
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
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ID: 39759
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

Localización

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  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Distrito federal Central
  • Ciudad
    Moscú
  • Dirección
    Potapovskij pereulok
  • Metro
    Chistye Prudy (~ 600 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 900 m)
  • Metro
    Sretensky Bulvar (~ 700 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 700 m)

Sobre el complejo

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Este es un edificio histórico en la zona de Clean Ponds,
36 apartamentos, incluyendo cuatro áticos
con chimeneas. Es un edificio acogedor ahora mismo.
experimentando una completa restauración, cuenta con comodidades
Exclusivamente para su clase:
vestíbulo con techos de 4,7 metros de altura;
jardín privado;
Clubhouse sólo para los residentes, ubicado en un histórico
Pabellones del siglo XIX con sala de estar
chimenea, gimnasio y niños
Playground y playroom.

El edificio está situado en la zona más atractiva de la zona, rodeado de tranquilas franjas históricas y a sólo 50 metros del famoso estanque. Hemos creado un espacio verdaderamente personal para nuestros residentes, un oasis de paz y confort en una bulliciosa metrópoli.
36 apartamentos en el edificio, incluyendo áticos;
dos o cuatro apartamentos por piso;
Todos los apartamentos tienen vistas a un tranquilo patio;
- jardín aislado;
- mejora del aislamiento de sonido;
Ascensores silenciosos y equipo.

A un lado de cada edificio residencial boutique hay un patio, sin mencionar uno que es tan hermoso paisaje y verde. El patio está escondido desde la vista de la calle y dividido en varias zonas. El jardín fue diseñado para mantener el jardín hermoso todo el año.

Fitness Center
parque infantil
Sala de juegos para niños
salón
Cuarto de almacenamiento de bicicletas

Apartamentos que van desde 114 metros cuadrados a un ático de 394 metros cuadrados. m.

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Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Localización en el mapa

Moscú, Rusia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Casa club Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen
Moscú, Rusia
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$196,404
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