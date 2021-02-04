Casa club Von Dessen House on Chistye Prudy

Este es un edificio histórico en la zona de Chistye Prudy,
con 36 apartamentos, incluyendo cuatro áticos
con chimeneas. Este edificio íntimo, actualmente
sometido a una cuidadosa restauración, cuenta con comodidades
excepcional para su clase:
un vestíbulo con techos de 4,7 metros de altura;
un patio de jardín privado;
y una casa de clubes solo para residentes en el centro histórico
Pabellones del siglo XIX, con un salón con
una chimenea, un centro de fitness y un niño
parque infantil y sala de juegos.
El edificio está situado en la zona más acogedor del barrio, rodeado de callejuelas tranquilas e históricas y a solo 50 metros del famoso estanque. Hemos creado un espacio verdaderamente privado para nuestros residentes, un oasis de tranquilidad y comodidad en medio de la bulliciosa metrópolis:
sólo 36 apartamentos en el edificio, incluyendo áticos;
dos a cuatro apartamentos por piso;
- todos los apartamentos tienen un patio tranquilo;
- un patio separado del jardín;
-Aislamiento de sonido mejorado;
- ascensores silenciosos y equipo.
Lejos de todos los edificios residenciales boutique tiene un patio en absoluto, solo uno que es tan hermoso paisaje y verde. El patio está escondido desde la vista callejera y dividido en varias zonas. El paisaje ha sido diseñado para garantizar que el patio de jardín permanece hermoso todo el año.
Gimnasio
Playground
y la sala de juegos para niños
Salón
Cuarto de almacenamiento de bicicletas
Apartamentos que van desde 114 metros cuadrados a un ático de 394 metros cuadrados.
Por favor envíeme un mensaje en Telegram @RazumovskaRealEstate con respecto a la compra y visualización de la propiedad.