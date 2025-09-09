Gewerbeimmobilien Commercial space of 120m2, Preko Morače

  1. Realting.com
ID: 28808
ID: 28808
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Spacious commercial space in a great location, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. The space is 120 m2, spread over two floors. The basement, with an area of ​​86 m2, is connected by stairs to the ground floor, which occupies 34 m2. Each floor has a separate toilet for added convenience. The lower level leads to a large garage.

Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352,083
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Handel Business premises in the new building Ventura Park
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$18
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,056
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,643
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače.   Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet.   Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup.    Svaka prostorija u poslovnom prosto…
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,995
Business space of 120m2 is located on one of the busiest boulevards. Excellently designed and decorated, the space is ready to move into
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,056
Izdaje se poslovni prostor, povrsine 90m2, u naselju Masline. Struktura: open space prostorija i dva toaleta. Prostor se nalazi u blizini hotela Keto. Posjeduje video nadzor, dva klima uredjaja, ozvucenje kao i 4 privatna parking mjesta. Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen