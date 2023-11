Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €501,363

78–118 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Der Al Habtoor Tower – ist das neueste Projekt des Hauptentwicklers Al Habtoor Group, das gemeinsam mit dem Architekturbüro China Railway 18Th Group und MAK Consultancy & Architects erstellt wurde. Der 81-stöckige Turm umfasst 1701 Residenzen und wird zu einem der höchsten Wolkenkratzer der Welt. Es wird günstig in der Nähe der zentralen Autobahn Sheikh Zayed Road gelegen. Infrastruktur: - Schwimmbad; - Fitnessstudio mit erstklassiger Ausrüstung; - Spa; - Bibliothek; - ein Padel-Tennisplatz; - Café und Restaurant; - Landschaftserholungsgebiet; - Spielplatz für Spiele; - mehrere Geschäfte. Ort: Der Al Habtoor Tower befindet sich in Dubai Marina. Es gibt viele Attraktionen in der Nähe der Einrichtung. Unter ihnen sind – Palm Jumeirah, das Lost Chambers Aquarium, The Walk JBR und das Dubai Marina Shopping Center. Die künstliche Insel Palm Jumeirah ist in nur 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Die Bewohner kommen fast sofort zu Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen. Taxi- und öffentliche Verkehrsmittel sind rund um die Uhr verfügbar. In der Nähe des Al Habtoor Tower befindet sich die Bushaltestelle Mina Al Siyahi und ein 6-minütiger Spaziergang – Jumeirah, Royal Meridian. Das Spinneys Dubai Yacht Marina liegt 6 Gehminuten vom Gebäude entfernt.