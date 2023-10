New residence ARIA with a swimming pool and kids' playgrounds, Town Square, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €633,793

137–144 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Apartment mit einem Schlafzimmer in einer malerischen zentralen Gegend am Ufer der Lagune Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Das Sobha Hartland Crest Grande ist ein prächtiger Wolkenkratzer, der in einem gut ausgestatteten und malerischen zentralen Bereich am Ufer der Lagune errichtet wurde. Der Komplex ist mit verschiedenen Annehmlichkeiten ausgestattet, die Ihren Aufenthalt hier komfortabel und angenehm machen. In unmittelbarer Nähe des Crest Grande befinden sich wunderschöne Parks und Strände, ein Naturschutzgebiet, Golfplätze, Restaurants und viele andere Orte, die Ihnen Freizeit bieten. Familienpaare mit Kindern können aus vielen renommierten Kindergärten und Schulen neben dem Komplex wählen. VERFÜGBARKEIT: - Innen- und offenes Fitnessstudio; - Pool für Erwachsene und Kinder; - Sauna; - Hervorgehobener Spielplatz; - Geschäfte und Restaurants; - Überdachter Parkplatz. Das Crest Grande befindet sich im zentralen Stadtteil von Dubai an der Kreuzung der Hauptautobahnen Ras Al Khor Road und Al Ain Road. Die Bewohner können aufgrund der günstigen Lage des Komplexes schnell und bequem zu den wichtigsten Orten der Stadt gelangen. Die einzigartige Lage des Komplexes bietet aufgrund der hohen Nachfrage eine hohe Liquidität und eine garantierte Rückzahlung. Jahreseinkommen von 8% . Zinsfreier Zahlungsplan mit der ersten Rate von 10%. Ich werde in jeder Phase der Transaktion einen sicheren Deal mit dem Entwickler und rechtliche Unterstützung anbieten.