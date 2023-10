Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €278,927

38–49 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Hilfe bei einem Aufenthaltsvisum. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Azizi Riviera Apartments am Dubai Canal. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Azizi Riviera ist ein Großkomplex, eine Art Stadt in der Stadt, die als "Analog der französischen Riviera am Persischen Golf" bezeichnet wird und sich am Ufer des Dubai-Kanals befindet. Der Komplex umfasst 71 moderne Wohngebäude auf verschiedenen Etagen, Hochhaus-4- und 5-Sterne-Hotels, einen Einkaufs- und Unterhaltungskomplex, ein Sportzentrum, ein Gebiet mit « Tanzbrunnen », einen 4 Kilometer langen Damm , eine künstliche Skipiste, Yachthafen, angelegte Gärten, Parks, U-Bahn-Station, Kinos, Geschäfte, Schulen, Krankenhäuser und andere moderne Annehmlichkeiten. Das Azizi Riviera bietet luxuriöse Luxusapartments - Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und prächtige Penthäuser mit Dachterrassen. Der Platz der Apartments wird durch Panoramafenster optisch vergrößert, die einen Blick auf den Dubai-Kanal und die Infrastruktur der Gemeinde bieten. Der Komplex ist Teil des Stadtteils Meydan One und befindet sich in der Nähe der Al Khail Rd und der Al Ain – Dubai Rd. Von hier aus erreichen Sie in 10 Minuten das Touristenviertel Downtown Dubai sowie die Büros Business Bay und DIFC. TRANSPORTZUBEHÖRDE: - Dubai Opera und Dubai Mall – 10 Minuten; - Al Quoz Pond Park – 15 Minuten; - Naturschutzgebiet Ras al Khor Naturschutzgebiet – 15 Minuten; - Der Track Meydan Golf und das Meydan Hippodrom – 20 Minuten; - Internationaler Flughafen Dubai – 20 Minuten. INVESTITIONSDATENSCHUTZ: - Das Eigentum des Azizi Riviera-Komplexes ist für Investitionen geeignet. Die Wohnräume des Komplexes werden zu einem komfortablen Ort für Geschäftsleute, junge Paare und Familien mit Kindern. - Die Kapitalrendite in der Region Mohammed Bin Rashid City erreicht 6% Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien. RUFEN ODER SCHREIBEN SIE, LASSEN SIE EINEN BESTEN ZIELNAMEN FÜR SIE!