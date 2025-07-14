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Wohnkomplex Downtown Umm Al Quwain

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$309,000
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ID: 34937
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Umm al-Qaiwain
  • Adresse
    Al Mualla Street

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    44

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Das neue Küstenzentrum von Umm Al Quwain

Eine in Partnerschaft mit der UAQ-Regierung entwickelte Landmarkenentwicklung, die darauf abzielt, das Emirat in ein lebendiges Küstenziel für Wohnen, Tourismus und globale Investitionen zu verwandeln.

📍 Strategische Lage

• Nur 45 Minuten von Dubai
• Innerhalb von 50 km Radius von drei internationalen Flughäfen
• Nur 15 Minuten von Wynn Al Marjan Island entfernt — die Heimat des ersten Casino Resorts der Region

🌿 Master Plan Highlights

• 25 Millionen sq.ft
11 km kontinuierliche Küste
• 7 km von Naturstränden und Parks
• 50% des Projekts für grüne und nachhaltige Räume
• Erwartete Bevölkerung von 150.000+ Einwohnern

🏙️ Drei Bezirke

North Beach – Wohnen und Freizeit am Wasser
Trade Centre – 15M sq.ft Freie Zone mit eigenem Rechtsrahmen
South Beach – Lifestyle, Gastfreundschaft und Unterhaltung

🏠 Wohnungen

• 1 & 2 Schlafzimmer Apartments
• 3 Schlafzimmer Apartments
• 3 Schlafzimmer Duplexs

📅 Projekt Timeline

Abschluss: Juni 2028 – Juni 2029

💰 Details der Anlage

• 60 / 40 Zahlungsplan
• 4% Abteilung Land Zu zahlende Gebühren
• Ideal für Investoren, Endbenutzer und kurzfristige Flippers

Standort auf der Karte

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

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Laufzeit des Darlehens, jahre
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
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Monatliche Zahlung
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