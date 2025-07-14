Wohnkomplex Downtown Umm Al Quwain

Das neue Küstenzentrum von Umm Al Quwain

Eine in Partnerschaft mit der UAQ-Regierung entwickelte Landmarkenentwicklung, die darauf abzielt, das Emirat in ein lebendiges Küstenziel für Wohnen, Tourismus und globale Investitionen zu verwandeln.

📍 Strategische Lage

• Nur 45 Minuten von Dubai

• Innerhalb von 50 km Radius von drei internationalen Flughäfen

• Nur 15 Minuten von Wynn Al Marjan Island entfernt — die Heimat des ersten Casino Resorts der Region

🌿 Master Plan Highlights

• 25 Millionen sq.ft

11 km kontinuierliche Küste

• 7 km von Naturstränden und Parks

• 50% des Projekts für grüne und nachhaltige Räume

• Erwartete Bevölkerung von 150.000+ Einwohnern

🏙️ Drei Bezirke

North Beach – Wohnen und Freizeit am Wasser

Trade Centre – 15M sq.ft Freie Zone mit eigenem Rechtsrahmen

South Beach – Lifestyle, Gastfreundschaft und Unterhaltung

🏠 Wohnungen

• 1 & 2 Schlafzimmer Apartments

• 3 Schlafzimmer Apartments

• 3 Schlafzimmer Duplexs

📅 Projekt Timeline

Abschluss: Juni 2028 – Juni 2029

💰 Details der Anlage

• 60 / 40 Zahlungsplan

• 4% Abteilung Land Zu zahlende Gebühren

• Ideal für Investoren, Endbenutzer und kurzfristige Flippers