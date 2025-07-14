Wohnkomplex Downtown Umm Al Quwain

Das neue Küstenzentrum von Umm Al Quwain
Eine in Partnerschaft mit der UAQ-Regierung entwickelte Landmarkenentwicklung, die darauf abzielt, das Emirat in ein lebendiges Küstenziel für Wohnen, Tourismus und globale Investitionen zu verwandeln.
📍 Strategische Lage
• Nur 45 Minuten von Dubai
• Innerhalb von 50 km Radius von drei internationalen Flughäfen
• Nur 15 Minuten von Wynn Al Marjan Island entfernt — die Heimat des ersten Casino Resorts der Region
🌿 Master Plan Highlights
• 25 Millionen sq.ft
11 km kontinuierliche Küste
• 7 km von Naturstränden und Parks
• 50% des Projekts für grüne und nachhaltige Räume
• Erwartete Bevölkerung von 150.000+ Einwohnern
🏙️ Drei Bezirke
North Beach – Wohnen und Freizeit am Wasser
Trade Centre – 15M sq.ft Freie Zone mit eigenem Rechtsrahmen
South Beach – Lifestyle, Gastfreundschaft und Unterhaltung
🏠 Wohnungen
• 1 & 2 Schlafzimmer Apartments
• 3 Schlafzimmer Apartments
• 3 Schlafzimmer Duplexs
📅 Projekt Timeline
Abschluss: Juni 2028 – Juni 2029
💰 Details der Anlage
• 60 / 40 Zahlungsplan
• 4% Abteilung Land Zu zahlende Gebühren
• Ideal für Investoren, Endbenutzer und kurzfristige Flippers