Wohnkomplex Binghatti Cullinan

Binghatti Cullinan ist ein luxuriöses Multifunktionsprojekt von Binghatti in Al Jaddaf.
Binghatti Cullinan ist ein luxuriöses multifunktionales Projekt von Binghatti, das sich in der renommierten Gemeinde Al Jaddaf befindet. Die Anlage umfasst eine unterirdische Ebene, Erdgeschoss, vier Podiumsstufen, vierzehn Wohnböden und ein Dach.
Infrastruktur von Binghatti Cullinan:
- Pool für Ruhe und Schwimmen;
- Ausgestattetes Fitnessstudio;
- Sportplatz für aktive Aktivitäten;
- Ruhe- und Sozialräume, in denen die Bewohner Frieden und Komfort genießen können
- Tiefgarage und sicherer Zugang zum Bereich.
Lage und Verkehrszugänglichkeit:
Binghatti Cullinan liegt in Al Jaddaf, nur 5 Minuten vom Wasl Club, 8 Minuten vom Einkaufszentrum Wafi und 10 Minuten vom Festival City Center, The Dubai Mall, DXB Airport und Museum of the Future entfernt. Diese Lage bietet bequemen Zugang zu Handels-, Kultur- und Verkehrseinrichtungen der Stadt.
