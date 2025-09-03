Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Lagerräume in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
Lager 800 m² in Odessa, Ukraine
Lager 800 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 7
Fläche 800 m²
Wir haben das gleiche wie alle anderen, aber Sie erhalten die besten Anwälte, Sicherheit und…
Preis auf Anfrage
Lager 14 400 m² in Odessa, Ukraine
Lager 14 400 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 14 400 m²
Etagenzahl 2
Ein vielversprechender Ort, in der Nähe von Meer und Liman, schöner, grüner und ruhiger Ort.…
Preis auf Anfrage
Lager 303 m² in Odessa, Ukraine
Lager 303 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 303 m²
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
