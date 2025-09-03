Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
44
44 immobilienobjekte total found
Büro 189 m² in Odessa, Ukraine
Büro 189 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 9
Fläche 189 m²
Preis auf Anfrage
Büro 166 m² in Odessa, Ukraine
Büro 166 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 166 m²
Ein Grundstück für den Bau eines Wohngebäudes im Dorf Fontanka 3 befindet sich in einem neue…
Preis auf Anfrage
Büro 68 m² in Odessa, Ukraine
Büro 68 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Licht und Wasser auf dem Gelände
Preis auf Anfrage
Büro 135 m² in Odessa, Ukraine
Büro 135 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 3
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 130 m² in Odessa, Ukraine
Büro 130 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Sehr schönes Haus in ruhiger Lage, warm (Schale), gepflegt. 4 Schlafzimmer, Wohnküche, Garag…
Preis auf Anfrage
Büro 6 687 m² in Odessa, Ukraine
Büro 6 687 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 20
Fläche 6 687 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus in Angeln Linien für interne Finishing-Arbeit. Es gibt einen Platz für ein Auto, f…
Preis auf Anfrage
Büro 354 m² in Odessa, Ukraine
Büro 354 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 354 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 529 m² in Odessa, Ukraine
Büro 529 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 10
Fläche 529 m²
Richtig geformte Bereiche. Zweck: Garten. Es gibt eine Genehmigung für die Entwicklung von L…
Preis auf Anfrage
Büro 498 m² in Odessa, Ukraine
Büro 498 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 498 m²
Ein neues schönes zweigeschossiges Haus in Fontanka. Auf der Website 6.67 acres. Die Gesamtf…
Preis auf Anfrage
Büro 109 m² in Odessa, Ukraine
Büro 109 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 2
Das Haus ist warm und gemütlich, kompetent geplant und zuverlässig gebaut (für sich selbst g…
Preis auf Anfrage
Büro 184 m² in Odessa, Ukraine
Büro 184 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 184 m²
Etagenzahl 3
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 154 m² in Odessa, Ukraine
Büro 154 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 154 m²
Etagenzahl 1
Richtig geformte Bereiche. Zweck: Garten. Es gibt eine Genehmigung für die Entwicklung von L…
Preis auf Anfrage
Büro 70 m² in Odessa, Ukraine
Büro 70 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
"Hutorok." Das Grundstück an einem guten Ort, Asphalt Eingang, Wasser und Licht auf dem Gelä…
Preis auf Anfrage
Büro 51 m² in Odessa, Ukraine
Büro 51 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Geschlossene Genossenschaft, alle Kommunikation, zwei G / A 10 Acres (siehe Plan). Die Erde …
Preis auf Anfrage
Büro 42 m² in Odessa, Ukraine
Büro 42 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 40 m² in Odessa, Ukraine
Büro 40 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/4
Stari tini for the rest of the reception! Popilnya, be a kind of divination! Respect for si…
$16,243
Büro 105 m² in Odessa, Ukraine
Büro 105 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 105 m²
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 834 m² in Odessa, Ukraine
Büro 834 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 834 m²
Verkauf eines Hauses in Arcadia nach der Aktualisierung für die Fertigstellung. Das 2015 Hau…
Preis auf Anfrage
Büro 71 m² in Odessa, Ukraine
Büro 71 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Etagenzahl 3
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 75 m² in Odessa, Ukraine
Büro 75 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Die Seite ist richtig, sogar. Licht und Wasser auf dem Gelände. Sie können zwei Bereiche von…
Preis auf Anfrage
Büro 36 m² in Odessa, Ukraine
Büro 36 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Facade-Kommunikation. Asphaltstraße
Preis auf Anfrage
Büro 47 m² in Odessa, Ukraine
Büro 47 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 47 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in Fontanka. Moderne Renovierungen wurden durchgeführt
Preis auf Anfrage
Büro 2 002 m² in Odessa, Ukraine
Büro 2 002 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 2 002 m²
Sehr gutes Haus, viele Schlafzimmer, nachdenklich. Das Haus verfügt über einen Pool mit eine…
Preis auf Anfrage
Büro 74 m² in Odessa, Ukraine
Büro 74 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 74 m²
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 35 m² in Odessa, Ukraine
Büro 35 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
Die Website ist korrekt. Es gibt eine Struktur
Preis auf Anfrage
Büro 566 m² in Odessa, Ukraine
Büro 566 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 566 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Büro 9 783 m² in Odessa, Ukraine
Büro 9 783 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 9 783 m²
Etagenzahl 1
Wir haben das gleiche wie alle anderen, aber Sie erhalten die besten Anwälte, Schutz und Ver…
Preis auf Anfrage
Büro 64 m² in Odessa, Ukraine
Büro 64 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Licht und Wasser auf dem Gelände. In der Nähe leben Nachbarn. Sie k…
Preis auf Anfrage
Büro 1 114 m² in Odessa, Ukraine
Büro 1 114 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 1 114 m²
Wir haben das gleiche wie alle anderen, aber Sie erhalten die besten Anwälte, den Schutz und…
Preis auf Anfrage
Büro 210 m² in Odessa, Ukraine
Büro 210 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 17
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
