Restaurants in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
6
Restaurant, Café 127 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 127 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 7 500 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 7 500 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 10
Fläche 7 500 m²
Wir haben das gleiche wie alle anderen, aber Sie erhalten die besten Anwälte, Sicherheit und…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 400 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 400 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 400 m²
Pai in der Nähe der Autobahn Kiew und Khadjibeyevsky Estuary
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 140 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 140 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Grundstück für individuelle Gartenarbeit in der Nähe der Ajalysky-Schloss. Die Website ist k…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 230 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 230 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 230 m²
Es ist ein solides, gutes Haus. Sehr gepflegter und anständiger Zustand, Garage, Doppelkreiskessel
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 130 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 130 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wir haben das gleiche wie alle anderen, aber Sie erhalten die besten Anwälte, Sicherheit und…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

