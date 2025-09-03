Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
8
8 immobilienobjekte total found
Hotel 1 462 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 462 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 9
Fläche 1 462 m²
Der Ort auf dem Meer in der Nähe des Dorfrates. Alle Kommunikationen an der Fassade. Das Mee…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 450 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 450 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Ein 2-stöckiges Haus mit einem überdachten Arbor und einer vollwertigen Sommerküche, einem G…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 2 720 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 2 720 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 66
Fläche 2 720 m²
1. Fontanka. Das erste Stockwerk: ein Wohnküche mit Zugang zu einer Terrasse, ein Wohnzimmer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Das Grundstück für 13. große Brunnen, Gas und Abwasser in der Nähe. Strom und Wasser auf dem Gelände
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 395 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 395 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 395 m²
Etagenzahl 2
Das Land in Fontanka. Der Zweck ist der Bau und die Wartung von Wohnungsgebäuden. Grundstück…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 320 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 320 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Neues Haus am Ufer der Kagarlyk-Estuary! 4 Schlafzimmer, drei Ebenen, alle Kommunikation ver…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 355 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 355 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 1 355 m²
Richtig geformte Bereiche. Zweck: Garten. Es gibt eine Genehmigung für die Entwicklung von L…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 484 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 484 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 1 484 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

