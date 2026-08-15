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Lagerräume in Odessa, Ukraine

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6 immobilienobjekte total found
Lager 700 m² in Odessa, Ukraine
Lager 700 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 700 m²
Grünfläche von 12 Gipfeln mit Steinbau Voila Fassade. o.World. Grundstück in Privatbesitz fü…
$840,000
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Lager 15 842 m² in Odessa, Ukraine
Lager 15 842 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 15 842 m²
Ein industrieller Komplex in Odessa, mit einer 30-Fuß-Verzweigung und einer Bombenfabrik in …
$3,00M
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Lager 3 000 m² in Odessa, Ukraine
Lager 3 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Wir bieten Ihnen einen industriellen Komplex, der etwa 200 Meter vom Odesa-Santa Grass entfe…
$1,38M
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Lager 950 m² in Odessa, Ukraine
Lager 950 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 950 m²
Grüne Region von 17 Pitch mit dem Hangar Die Fassade zum Schleier. Wie geht's? - 38 Meter Gr…
$480,000
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Lager 125 m² in Odessa, Ukraine
Lager 125 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 125 m²
Verkaufen Sie die Hauptverbindung mit professioneller kalter Ausrüstung. Die ideale Option z…
$85,000
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Lager 3 500 m² in Odessa, Ukraine
Lager 3 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 500 m²
Ein multifunktionaler Komplex im Odessa Center Das Geographische Zentrum der Stadt Regie 124…
$600,000
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