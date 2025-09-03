Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
10
Geschäft Löschen
Alles löschen
10 immobilienobjekte total found
Geschäft 27 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 27 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 1
Das Grundstück ist die richtige Form
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 42 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 42 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 42 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus auf dem Meer. Cottage Dorf der Black Sea Riviera. Schutzgebiet, Parkplatz und Hof.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 42 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 42 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Modernes, stilvolles Haus. Die Reparaturen werden in hellen Farben hergestellt. Geräumiges K…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 48 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 48 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 48 m²
Das Grundstück ist die richtige Form. Es gibt eine unfertige Struktur. Fenced off
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 92 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 92 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 92
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 47 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 47 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Etagenzahl 2
Wir haben das gleiche wie alle anderen, aber Sie erhalten die besten Anwälte, den Schutz und…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 70 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 70 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Die Stelle ist korrekt rechteckige Form. glatt. Kommunikation in der Nähe
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 50 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 50 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Die Website ist korrekt, in der Nähe aller Kommunikation
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 190 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 190 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Wir haben die gleiche Weise wie alle anderen, aber Sie erhalten die besten Anwälte, Schutz u…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 302 m² in Odessa, Ukraine
Geschäft 302 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 8
Fläche 302 m²
Ein Haus ist eine Alternative zu einer Wohnung. Zigeuner gebaut, gewissenhaft, nachdenklich,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Odesa Raion

gewerbeimmobilien
restaurants
hotels
büros
lagerräume
Realting.com
Gehen