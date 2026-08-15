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Büroräumen in Odessa, Ukraine

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120 immobilienobjekte total found
Büro 140 m² in Odessa, Ukraine
Büro 140 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
27833. Ich verkaufe das Zimmer im Zentrum. Gesamtfläche von 140 qm. Geplant für 4 Zimmer. Ar…
$190,000
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Büro 368 m² in Odessa, Ukraine
Büro 368 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 368 m²
30939 ein Geschäftsgebäude werden in einem belebten Stadtzentrum auf der Malaya Arnautskaya …
$290,000
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Büro 1 021 m² in Odessa, Ukraine
Büro 1 021 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 021 m²
1231. Ich verkaufe das Büro auf der Straße. Kosmonauten / General Petrov. Fläche der Räumlic…
$1,000,000
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Büro 730 m² in Odessa, Ukraine
Büro 730 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 730 m²
30097 Büro- und Lagerstätten zum Verkauf in Mechnikova Street Gesamtfläche 730 m2 im Stadtze…
$350,000
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Büro 62 m² in Odessa, Ukraine
Büro 62 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 62 m²
14189. Das Fassadenbüro im Stadtzentrum an der Astashkina Street. Empfang, zwei Büros, Küche…
$38,000
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Büro 90 m² in Odessa, Ukraine
Büro 90 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 90 m²
26020. Verkauf von Räumlichkeiten im Wohnkomplex Miracle City. Zimmerbereich 90 m2. Große Ha…
$30,000
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TekceTekce
Büro 305 m² in Odessa, Ukraine
Büro 305 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 305 m²
19968 Wir bieten zum Verkauf Bürofläche in der Elite-Komplex "Karkashadze Houses". Gesamtflä…
$150,000
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Büro 29 m² in Odessa, Ukraine
Büro 29 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 29 m²
25773. Verkauf von Geschäftsräumen auf Tairova. Gesamtfläche 29 qm. Individueller Eingang. E…
$33,000
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Büro 209 m² in Odessa, Ukraine
Büro 209 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 209 m²
Ich füge ein Büro im 8. Stock, der Bereich 209 m 2. Rememont wurde vor etwa 10 Jahren, an di…
$3,200
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Büro 65 m² in Odessa, Ukraine
Büro 65 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 65 m²
Ein vorbereitetes Geschäft, das am ersten Tag nach der Vereinbarung ein stetiges Einkommen b…
$83,009
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Büro 610 m² in Odessa, Ukraine
Büro 610 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 610 m²
32881. Ich verkaufe ein freistehendes Gebäude am französischen Boulevard. Es ist für separat…
$1,25M
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Büro 47 m² in Odessa, Ukraine
Büro 47 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 47 m²
# 1311 Zentrum. Die Fassade. Das Büro ist 47 Meter. Der zweite Stock, der zweite Stock, der …
$58,000
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Büro 1 149 m² in Odessa, Ukraine
Büro 1 149 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 149 m²
Ich verkaufe Off-Site BC auf Tahrova, in der Nähe des Einkaufszentrums Metro, Epicentre. Ter…
$1,05M
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Büro 135 m² in Odessa, Ukraine
Büro 135 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 135 m²
33291. FASAD Geschäftsräume 135 m2 im historischen Zentrum von Odessa. Ein Architekturdenkma…
$87,500
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Büro 15 m² in Odessa, Ukraine
Büro 15 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 15 m²
38115 Ich werde Bürofläche in LCD Literary verkaufen. Moderne Wohnanlage. Fläche von 14,8 m2…
$18,500
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Büro 160 m² in Odessa, Ukraine
Büro 160 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 160 m²
13495 Büro separates Gebäude zum Verkauf 160 qm auf der Überfüllung. Zwei separate Eingäng…
$50,000
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Büro 255 m² in Odessa, Ukraine
Büro 255 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 255 m²
38034. Auf Verkauf Bürokomplex einer großen Fläche von 254.7 qm, im Erdgeschoss der 35. Perl…
$368,000
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Büro 171 m² in Odessa, Ukraine
Büro 171 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 171 m²
38184 Zum Verkauf Räumlichkeiten für den Handel im historischen Zentrum der Stadt. Das Zimme…
$390,000
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Büro 2 007 m² in Odessa, Ukraine
Büro 2 007 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 2 007 m²
№ 3508. . . Wir bieten ein neues Kinderzentrum im 2. Stock zum Verkauf an - in der Nähe des …
$3,50M
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Büro 57 m² in Odessa, Ukraine
Büro 57 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 57 m²
21535 Bürogebäude zum Verkauf auf Peresyp. Gesamtfläche 57 qm. Wohnraum umgewandelt in ein B…
$32,500
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Büro 360 m² in Odessa, Ukraine
Büro 360 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 360 m²
Nein. 4530. Wir bieten zum Verkauf ein 3-stöckiges Gebäude im Stadtzentrum auf der Straße. C…
$175,000
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Büro 90 m² in Odessa, Ukraine
Büro 90 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 90 m²
25712. Ich werde ein Grundstück mit einer Fläche von 95 m2 verkaufen. Auf dem französischen …
$180,000
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Büro 40 m² in Odessa, Ukraine
Büro 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
ANHANG Ich verkaufe Gewerberäume im Aquarell-Geschäftszentrum. Gesamtfläche von 40 qm. Busin…
$38,766
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Büro 100 m² in Odessa, Ukraine
Büro 100 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 100 m²
Nr. 1251. Ich verkaufe die Fassaden-Ecke auf der Straße. Oleshi/Greek. Die Gesamtfläche der …
$175,000
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Büro 1 825 m² in Odessa, Ukraine
Büro 1 825 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 825 m²
23716 Verkauf eines Businesscenters auf Tairova. Getrennt hinten, mit einer Fläche von 1825 …
$1,50M
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Büro 156 m² in Odessa, Ukraine
Büro 156 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 156 m²
Soll einen kommerziellen Platz von 156 m2 in zwei Ebenen verkaufen oder mieten. Objektgewic…
$179,000
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Büro 210 m² in Odessa, Ukraine
Büro 210 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 210 m²
35119. Ich werde ein zweistufiges Büro im Zentrum mit Panoramablick auf das Meer und die Sta…
$170,000
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Büro 101 m² in Odessa, Ukraine
Büro 101 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 101 m²
2653. Wir bieten einen Einkaufs- und Büroraum im neuen LCD "Chkalov Tower" der Eliteklasse z…
$205,000
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Büro 77 m² in Odessa, Ukraine
Büro 77 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 77 m²
2430. Wir bieten zum Verkauf Räumlichkeiten im Einkaufszentrum "Athena" auf dem griechischen…
$70,000
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Büro 69 m² in Odessa, Ukraine
Büro 69 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 69 m²
32939 der vordere Raum ist 68,9m2 mit einem Haupttank. Mann 47, Cassards Kopf. Ack.Sahara.
$54,000
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