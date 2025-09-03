Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Odesa Raion, Ukraine

Produktion 200 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 200 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 7
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Starkes Haus im "Goldenen Dreieck" mit einem vollen Paket von Dokumenten (Haus und Land), Gr…
Preis auf Anfrage
Produktion 635 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 635 m²
Odessa, Ukraine
Zimmer 40
Fläche 635 m²
Etagenzahl 2
Die Website ist korrekt. Neuer Schnitt. In der Nähe der Stadt
Preis auf Anfrage
