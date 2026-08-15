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Hotels in Odessa, Ukraine

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37 immobilienobjekte total found
Hotel 250 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 250 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 250 m²
Nr. 3757. Wir bieten zum Verkauf ein operatives Business Hostel in der historischen Mitte de…
$250,000
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Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
9265. Im Herzen von Odessa, nur 2 Gehminuten von Deribasovskaya und Opernhaus, bieten wir Ih…
$550,000
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Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
Nr. 1275 Wir bieten zum Verkauf ein neues 3-stöckiges Hotel. Levanevsky. Gesamtfläche von 50…
$1,20M
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Hotel 40 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
33057 Wohnungen zum Verkauf in Maristella Marine Residence. Die Gesamtfläche beträgt 40 Quad…
$145,000
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Hotel 475 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 475 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 475 m²
36918 Zum Verkauf zweistöckiges Haus auf der Lviv Straße, mit einer Gesamtfläche von 475 m2 …
$430,000
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Hotel 270 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
ANHANG Wir bieten ein fertiges Geschäft im Odessa Center auf der Jekaterinskaya Street zu ve…
$420,000
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TekceTekce
Hotel 623 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 623 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 623 m²
10157. Wir bieten Ihnen ein operatives Hotel mit einem Badekomplex und einem Restaurant in d…
$1,20M
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Hotel 360 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 360 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 360 m²
Nr. 1282. Wir bieten ein Hotel zum Verkauf an. Kotowski auf der Straße. South Road. Seaside.…
$120,000
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Hotel 1 900 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 900 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 900 m²
Nr. 1259 Wir bieten Ihnen einen operativen Hotelkomplex auf dem Brunnen auf der Donskoy Stre…
$2,00M
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Hotel 171 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 171 m²
3331. ..Ich werde Wohnungen in MARISTELLA verkaufen, mit einer Gesamtfläche von 171 qm, Kras…
$350,000
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Hotel 730 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 730 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 730 m²
Nr. 1320 Wir bieten ein operatives Geschäft im Zentrum von Odessa auf der Richeliewska Straß…
$1,60M
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Hotel 270 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
8194. Wir bieten Ihnen ein funktionierendes Mini-Hotel im Herzen der Resort-Stadt Odessa zu …
$650,000
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Hotel 355 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 355 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 355 m²
34826. Zu verkaufen ist ein Zimmer von 355 m2 mit einem bequemen Layout und drei separate Ei…
$280,000
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Hotel 200 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
12169. Mini Hotel mit 8 Zimmern im Bereich 411 Batterien. Separates Gebäude 200 m2 3 Etagen,…
$155,000
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Hotel 171 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 171 m²
9166. Wir bieten 3 Hotelzimmer im Hotel- und Apartmentkomplex "Maristella" zum Verkauf an. G…
$450,000
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Hotel 270 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
8193 Wir bieten Ihnen ein funktionierendes Mini-Hotel im Herzen der Resort-Stadt Odessa zu v…
$650,000
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Hotel 315 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 315 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 315 m²
33362 Ich werde ein Hotel im Fountain verkaufen Gesamtfläche von 315 m2. Es ist für 9 Zimmer…
$500,000
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Hotel 1 899 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 899 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 899 m²
9849. . . Wir bieten zum Verkauf einen Hotelkomplex mit 10 EL an. Fontana. Hergestellt auf 3…
$6,00M
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Hotel 1 300 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 300 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 300 m²
1313. Wir bieten zum Verkauf ein freistehendes dreistöckiges Hotel aus rotem Ziegel in Arcad…
$900,000
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Hotel 149 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 149 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 149 m²
3581. Wir bieten zum Verkauf ein Mini-Hotel in der Nähe des griechischen Platzes. Gesamtfläc…
$200,000
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Hotel 5 000 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 5 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 5 000 m²
36765 Exklusiver Hotelkomplex am Meer - ein Raum des Komforts, des Status und des stabilen E…
$6,00M
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Hotel 300 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 300 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 300 m²
Nr. 4649 Ein operatives Geschäft auf der Straße wird zum Verkauf angeboten. Dacha Kovalevsky…
$360,000
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Hotel 2 400 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 2 400 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 2 400 m²
3502. Wir bieten Ihnen ein neues Fünf-Sterne-Hotel auf der Straße zu verkaufen. Jüdisch. Ein…
$7,00M
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Hotel 40 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
33056 Wohnungen zum Verkauf in Maristella Marine Residence. Die Gesamtfläche beträgt 40 Quad…
$145,000
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Hotel 750 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 750 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 750 m²
Nr. 3596 Wir bieten ein Luxushotel am Brunnen zu verkaufen, in fußläufiger Entfernung vom Me…
$960,000
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Hotel 440 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 440 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 440 m²
Nr. 1274. Wir bieten ein neues 2-stöckiges Hotel auf Tairova in der Lviv-Straße zu verkaufen…
$750,000
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Hotel 224 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 224 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 224 m²
6855. Wir bieten zum Verkauf Apart-Hotel in der profitabelsten Gegend der Stadt - Arcadia. D…
$290,000
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Hotel 1 600 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 600 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 600 m²
№ 1319 Wir bieten ein fertiges Hotelgeschäft in Arkadien auf der Straße zum Verkauf an. Kama…
$1,60M
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Hotel 3 000 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 3 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Nr. 2270. Wir bieten den Immobilienkomplex des Hotel- und Bürozentrums auf 10 Art. B. Fontan…
$3,00M
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Hotel 320 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 320 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 320 m²
Nr. 3725. Ich werde ein Hotel auf dem Brunnen in 4 Etagen verkaufen! Gesamtfläche von 320 qm…
$550,000
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