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Wohnung in einem Neubau RAMS Park House

Sariyer, Türkei
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$353,962
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ID: 39656
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer

Über den Komplex

RAMS Park House Maslak ist ein modernes Wohnprojekt mit Eigentumswohnungen im Istanbuler Stadtteil Maslak, das ein groß angelegtes Wohnkonzept mit einer harmonischen Verbindung aus urbanem Leben und Natur bietet. Das Projekt befindet sich in einem der wichtigsten Geschäftsviertel Istanbuls und vereint exklusiven Wohnkomfort mit ausgezeichnetem Investitionspotenzial.

RAMS Park House Maslak überzeugt durch seine strategische Lage und sein integriertes „Alles-aus-einer-Hand“-Konzept. Dadurch eignet sich das Projekt ideal für Investoren, die von hohen Mieteinnahmen profitieren und gleichzeitig die Voraussetzungen für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft sowie einer Aufenthaltserlaubnis durch Immobilienbesitz erfüllen möchten.

Vorteile des Projekts

  • Erstklassige Lage – Im bedeutenden Geschäfts- und Finanzzentrum Istanbuls.

  • Modernes Design – Zeitgemäße Architektur und funktionale Grundrisse.

  • Alles-aus-einer-Hand-Konzept – Wohnen, Einkaufen und Freizeit an einem Ort.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung – In der Nähe von Metrostationen und wichtigen Autobahnen.

  • Naturnahe Lage – Unweit des Belgrader Waldes.

  • Große Wohnungsvielfalt – Unterschiedliche Wohnungstypen für verschiedene Bedürfnisse.

  • Luxuriöse Ausstattung – Spa, Fitnesscenter und Swimmingpools.

  • 24/7-Sicherheitsdienst – Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und ein geschütztes Wohnumfeld.

  • Hohes Wertsteigerungspotenzial – Attraktive Aussichten auf langfristige Kapitalgewinne.

  • Hohe Mietnachfrage – Besonders attraktiv für Berufstätige, internationale Fachkräfte und Expats.

Warum in dieses Projekt investieren?

RAMS Park House Maslak bietet eine hervorragende Investitionsmöglichkeit im Finanzzentrum Istanbuls und überzeugt durch ein starkes Potenzial für stabile Mieteinnahmen sowie eine nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie.

Das Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen.

Darüber hinaus qualifiziert sich das Projekt für eine Aufenthaltserlaubnis in der Türkei auf Grundlage des Immobilienbesitzes.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Sariyer, Türkei
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